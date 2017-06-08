Sanayi üretiminde artış

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3 yükseldi.



Öte yandan, nisanda arındırılmamış sanayi üretim endeksinde 2016'nın aynı ayına göre yüzde 5,9 artış kaydedildi.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Nisan ayında 133,9 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2016'nın aynı ayında 126,4 seviyesinde bulunuyordu.







Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 artış gösterdi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 12,2 ile sermaye malında gerçekleşti.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, nisanda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 140,7 ile ulaşım araçları imalatında görüldü. Bu artışı, yüzde 19,5 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 6,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etti. En fazla azalış ise yüzde 6 ile makine ve ekipmanlarının kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 5,9 ile içeceklerin imalatı ve yüzde 4,2 ile fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) imalatı izledi.