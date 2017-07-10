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10 Temmuz 2017 10:03 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2017 10:25

Sanayi üretimi arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalış gösterdi.

Sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 geriledi.

Öte yandan, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinde 2016'nın aynı ayına göre yüzde 4 artış kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama
2014 7,5 5,1 4,7 4,9 3,4 1,6 3,8 4,5 2,4 2,3 0,8 2,3 3,5
2015 -2 0,9 4,6 3,8 2,4 4,6 0 6,9 1,5 4,2 3,5 4,6 2,9
2016 5,8 5,8 2,7 0,8 5,5 1,3 -4,3 2 -2,9 2,2 2,6 1,6 1,8
2017 2,6 1 2,8 6,7 3,5

Etiketler: türkiyesanayi üretimimayıs 2017


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