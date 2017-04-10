Sanayi üretimi arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.



Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde şubatta 2016'nın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalış kaydedildi. Şubatta 118,2 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2016'nın aynı ayında 120,2 seviyesinde bulunuyordu.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 9,4 arttı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 4,6 ile sermaye malında gerçekleşti.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, şubatta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 21 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında görüldü. En yüksek artış ise yüzde 6,9 ile içeceklerin imalatında oldu.



TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:



