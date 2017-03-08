Sanayi üretimi arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.



Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde ocakta 2016'nın aynı ayına göre yüzde 4,3 artış kaydedildi.