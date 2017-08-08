Sanayi üretimi yüzde 3,4 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 geriledi.



Öte yandan, haziranda arındırılmamış sanayi üretim endeksinde 2016'nın aynı ayına göre yüzde 3,6 azalış görüldü.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 geriledi. Haziranda 127 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2016'nın aynı ayında 131,8 seviyesinde bulunuyordu.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 artış gösterdi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 2,2 ile ara malında gerçekleşti.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, haziranda bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 7,3 ile tütün ürünleri imalatında görüldü. Bu azalışı, yüzde 5,6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, yüzde 4,6 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti. Aynı dönemde söz konusu sektörlerde en yüksek artış yüzde 29,1 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 19,2 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ve yüzde 14,1 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı izledi.



Öte yandan bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 artış gösterdi.