Sanayi ciro endeksi azaldı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,2 düşüş görüldü.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,3 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.



Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 22,5 yükseldi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, haziranda bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 4,9 ile enerjide gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde ise haziranda bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 10,4 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 7,3 ile tütün ürünleri imalatı ve yüzde 4,2 ile gıda ürünlerinin imalatı takip etti.



Söz konusu dönemde en yüksek artış yüzde 22,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında görüldü. Bu artışı yüzde 10,8 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, yüzde 2,7 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin ürünlerin imalatı izledi.



Bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi yüzde 2,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25,8 arttı.