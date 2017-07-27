Sanatçılardan Kudüs için ayağa kalk çağrısı

Bir grup sanatçı, medya mensubu ve aydın, İsrail'in uygulamaları nedeniyle gerginliğin yaşandığı Kudüs'e destek amacıyla "Kudüs için ayaktayım, çünkü insanım" başlıklı kampanya başlattı.

Kudüs'te inanç özgürlüğüne yönelik saldırılara suskun kalmanın bir insanlık suçu olduğu düşüncesiyle harekete geçen Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda siyasetçi, sanatçı, aktivist ve medya mensubu, sosyal medya üzerinden farkındalık oluşturmak üzere harekete geçti.



"Kudüs için ayaktayım, çünkü insanım" başlıklı kampanyayı düzenleyenler, "Merkezimiz insan. Sloganımız tek.' ve 'Bağımsız, barış içinde bir Kudüs dünya barışının teminatıdır. Mescid-i Aksa'daki hak ihlalleri ve inanç özgürlüğüne yönelik müdahalelere sessiz kalmak bir insanlık ayıbına ortak olmaktır. Şimdi sesimizi yükseltme vaktidir. Tüm dünya halklarının tek bir ağızdan kuracağı bu cümle belki de birbirimizin inançlarına saygılı bir gelecekle ilgili ümidimizi artıracaktır' anlayışıyla herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Kampanyaya şu ana dek Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Necati Şaşmaz, Tuluyhan Uğurlu, Ali Nuri Türkoğlu, Nadide Sultan Yonat, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ersoy Dede, Murat Saraçoğlu, Ahmet Turgut, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu, Nilhan Osmanoğlu, İbrahim Kendirci, Ahmad al Ömeri, Muhammed Yıldırır, Mehmet Emin Kadıhan, Hatice Kübra Özdemir, Fadime Özkan, Süleyman Özışık, Ahmet Hakan Coşkun, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Zeynep Türkoğlu, Hekuran Hajdari, Zeynep Bayramoğlu, Muammer Ketenci , Nazif Tunç, Nihal Bengisu Karaca, Muhammed Breky, Hadi Nezir ve Hüseyin Altınalan destek verdi.



Kampanyaya yurt içi ve yurt dışından geniş bir kitlenin katılımının beklendiği belirtilirken, inanç özgürlüğünü hedef alan uygulamadan rahatsızlık duyanların, "Kudüs için ayaktayım, çünkü insanım. I'm standing for Quds, Because I'm a human" cümlesini söyledikleri özçekim videolarını "kudusicinayaktayim@gmail.com" adresine göndererek kampanyaya katılabilecekleri kaydedildi.