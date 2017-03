Türkiye satış fiyatı belli oldu

Türkiye'de 21 Nisan'da satışa sunulacak yeni seriden Galaxy S8'in fiyatı 4 bin 399, Galaxy S8+ ise 4 bin 999 lira olarak açıklandı.

Samsung'un yeni ürünü Galaxy S8'in Türkiye tanıtımı New York ve Londra ile eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.



Samsung, tüm dünyayla aynı anda İstanbul'da gerçekleştirdiği etkinlikle teknolojiseverler tarafından beklenen akıllı telefonu Galaxy S8'i tanıttı.



Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye tanıtımında katılımcılar yeni telefonları inceleme şansı bulurken, telefon 21 Nisan'dan itibaren Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı gibi farklı renk seçenekleriyle satışta olacak. Galaxy S8'in fiyatı 4 bin 399, Galaxy S8+ ise 4 bin 999 lira olarak açıklandı.



Toplantıda verilen bilgiye göre, 5.8 inç ekrana sahip Galaxy S8 ve 6.2 inç ekranla sunulan Galaxy S8+ modelleri Sonsuz Ekran (Infinity Display) tasarımına sahip. Galaxy S8’in çerçevesiz tasarımı, tuş ya da keskin açı barındırmadığından akıcı bir yüzey sunarken, Samsung’un yeni amiral gemisi, kompakt tasarımıyla tek elle çoklu işlevlerde rahat bir kullanım sağlamayı hedefliyor.



Arka ve ön yüzde kullanılan Corning® Gorilla® Glass 5 ile sağlamlık ve yüksek yüzey kalitesi sunulan telefon, gelişmiş 8MP F1.7 akıllı otomatik olarak netlik ayarı yapan ön kamera ve düşük ışıkta, yakınlaştırmada ve bulanıklık önlemede en iyi sonuçları veren gelişmiş görüntü işleme özelliğine sahip 12MP F1.7 Dual Pixel ana kamera ile donatıldı.



Suya ve toza dayanıklılık, 256 GB'a kadar MicroSD desteği, sürekli açık ekran, hızlı kablolu ve kablosuz şarj gibi özelliklerin bulunduğu telefonla AKG by Harman tarafından gelişitirilen ses kalitesi, daha iyi gürültü engelleme özelliği için hibrid bir kanala sahip olan yeni yüksek performanslı kulaklıklar, kutu içinde bir aksesuar olarak veriliyor.



Samsung, Galaxy S8'e etkin bir VR deneyimi ve üretkenlik katmak amacıyla Oculus tarafından desteklenen yeni kumandalı Gear VR ürününü de tanıttı. Tek elle kullanışlı bir şekilde kontrol edilebilen kumanda, interaktif VR içeriğine erişim sağlandığında kullanıcıya daha rahat bir VR etkileşimi sunuyor. Galaxy S8 ayrıca, 360 derecelik 4K video ve 15MP fotoğraf oluşturmak için yeni Gear 360'a da bağlanabiliyor.



Galaxy S8'in çözümü Samsung DeX, akıllı telefonu bir masaüstüne dönüştürebiliyor. Yeni ürünün işlemci gücü sayesinde Samsung kullanıcıları, DeX ile telefonlarındaki verileri kolayca görüntüleyebilecek, düzenleyebilecek ve akıllı telefonlarıyla sanki masaüstü veya tablet bilgisayarda çalışır gibi hızlı ve etkili bir şekilde çalışabilecekler.



Galaxy S8, her geçen gün sayısı artan IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarının kolay yönetilebilmesini sağlayan Samsung Connect özelliği ile birlikte geliyor. Samsung Connect sayesinde kullanıcılar hızlı bir şekilde, üç adımda yapılandırma işlemi yaparak IoT özellikli cihazlarını kolayca etkinleştirebiliyor ve bağlantılı tüm cihazları tek bir entegre uygulama üzerinden yönetebiliyor.