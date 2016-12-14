Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Veysel Demirtaş yönetimindeki AA JE 236 yabancı plakalı otomobil, Samsun-Ankara karayolunun Hacıömerli mevkisinde bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Sebahattin Akça, araçtan fırladı. Kazada, Akça olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Akça'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Yurt dışından uçakla Samsun'a gelen Demirtaş'ın, Akça ile beraber Amasya'ya gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA