Samsun'da 'süper' maç

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yeni sezon öncesi Turkcell Süper Kupa mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Turkcell'in sponsorluğunda, bu yıl 11. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş ile Atiker Konyaspor yarın Samsun'da karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2006'dan bu yana gerçekleştirilen ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak.



Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Atiker Konyaspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



BEŞİKTAŞ 5., ATİKER KONYASPOR İSE İLK KEZ OYNAYACAK



Ligde son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da 5., Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor ise ilk kez mücadele edecek.



Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, daha sonra bu organizasyonda 3 kez boy göstermesine rağmen mutlu sona ulaşamadı.



Siyah-beyazlı takım, 2007 ve 2009'da Fenerbahçe, 2016'da ise Galatasaray'a mağlup olarak, kupayı rakiplerine kaptırdı.



Beşiktaş, Atiker Konyaspor'a üstünlük sağlaması durumunda 10 yıl sonra bu kupayı müzesine götürecek.