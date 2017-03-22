Samsun'da DEAŞ operasyonu

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.



SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu M.A.H.H, A.S.A.A, H.A.S.S. ve N.H.H.A. gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde bulunan dijital verilere de el konuldu.



Gözaltına alınanların Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları yönünde bilgi edinildiği belirtildi.