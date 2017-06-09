Samsun'da askerleri taşıyan otobüs devrildi: 47 yaralı

Tokat'tan aldığı askerleri Samsun Çarşamba Havalimanı'na götüren yolcu otobüsü, Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi mevkisinde bariyere çarparak refüje devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Samsun'da askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 47 kişi yaralandı.



Askerleri Tokat'tan Samsun Çarşamba Havalimanı'na götüren Zehni Kasar idaresindeki yolcu otobüsü, Ankara-Samsun karayolunun Kavak ilçesi mevkisinde bariyerlere çarparak refüje devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.



Kazada, sürücü ile biri üsteğmen olmak üzere 47 kişi yaralandı. Yaralılardan 17'si Samsun'daki hastanelere kaldırıldı, diğerleri Kavak Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.



Durumu ağır olan 2 yaralı, helikopter ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Vali İbrahim Şahin, kaza bölgesine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.



Kazada yaralananlardan sürücü ile bir askerin durumunun ağır olduğunu belirten Şahin, "Diğer askerler Kavak'taki hastanede tedavi altında. Buradaki askerlerin sağlık durumları iyi." dedi.



Vali Şahin, daha sonra Kavak Devlet Hastanesine giderek, yaralı askerlere geçmiş olsun dileklerini iletti.