Samsun'da 1 yaşındaki bebek 4. kattan düştü

Samsun'un ,Bafra ilçesinde balkondan düşen bebek ağır yaralandı.*9*

Samsun’un Bafra ilçesinde apartmanın 4. katından düşen bir yaşındaki bebek ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Mevlana Mahallesi, Varol Sokak’ta bulunan apartmanın 4. katındaki evlerinde oynayan Ahmet Talha Şen açık balkon kapısından balkonun demirlerine tırmanarak aşağı düştü.



Yere düşen çocuğu fark eden mahalle sakinleri 112 sağlık ekiplerine haber verdi.



Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şen, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuzmayıs Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.