Samsun Büyükşehir Belediyesi solüsyon üretecek

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Bakım Onarım Daire Başkanı Mehmet Ekmekçi karla mücadele için kullanılan solüsyonu kendilerinin üreteceğini açıkladı.

Mehmet Ekmekçi, solüsyon üretim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde atıl haldeki biyodizel tesisini fabrikaya dönüştürdüklerini, artık karla mücadele için kullanılan solüsyonu kendilerinin üretebileceğini söyledi.



Belediye olarak az maliyetle çok faydalı bir projeye imza attıklarını belirten Ekmekçi, "650 bin nüfuslu şehrimizde, metropol ilçelerimizde ve sorumluluğu bize ait olan taşıt ve insan yoğunluğunun fazla olduğu güzergahlarda donmayı, buzlanmayı, kaymayı engellemek için her yıl solüsyon uygulaması yapıyoruz. Geçen sene solüsyona 750 bin lira gibi bir ücret ödemiştik. Hammadde için 250 bin lira ayırmıştık. Kaynaklarımızı israf etmeme adına kendi solüsyonumuzu üretmeye karar verdik. Şantiyemizde atıl vaziyette bulunan biyodizel tesisimiz vardı. Bu tesisi küçük eklentilerle, yok denecek bir maliyetle solüsyon fabrikasına çevirdik." dedi.



Karla mücadele çalışmaları kapsamında buzlanmaya karşı sadece hammadde parası vereceklerine işaret eden Mehmet Ekmekçi, "'Bu yatırım ile sadece hammaddesine para vererek maliyetlerimizi düşürüyoruz. Solüsyon için kullanacağımız suyu sondaj sularından alacağız. Artık standartlara uygun olarak kendi solüsyonumuzu üreteceğiz. İsteyen kurumlar olursa onlara da bedeli mukabilinde solüsyon vereceğiz. Şu an 500 bin lira kardayız. Geçen yıllarda bütçe imkanlarından dolayı atmamız gerekenden az solüsyon attık. Artık öyle olmayacak. Yaptığımız çalışmalarla geçen yıllara göre 1 milyon lira toplamda kar etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.



Solüsyonun, kireçteki kalsiyum karbonatın asitler aracılığıyla parçalanarak elde edilen ürünün stabil hale getirilmesiyle hazırlandığını dile getiren Ekmekçi, "Bitkileri donmaya karşı koruyabiliyor. Yapılan bilimsel analizlere göre karlı havalarda buzlanmayı çözmek amacıyla yollara serpilen tuza göre solüsyon çok daha fazla yarar sağlıyor. Tuz en fazla sıfırın altında 10 dereceye kadar etkili olurken, solüsyon ise donma derecesi ve buzlanma derecesini sıfırın altında 45 dereceye kadar düşürüyor. Etki süresi bakımından tuz 8 saat, solüsyon ise 48 saat dayanabiliyor. Ayrıca tuza göre yollara dökülmesi daha kolay olan solüsyon, asfaltı ise bozmuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA