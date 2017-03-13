Samsun 2. Mobilya Dekorasyon Fuarı sona erdi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ öncülüğünde 52 firmanın katılımıyla düzenlenen Samsun 2. Mobilya Dekorasyon Fuarı sona erdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, fuarda sektörün en yeni modellerinin ziyaretçilerle buluştuğu bildirildi.



Açıklamada, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği ve KOSGEB'in destek ve iş birliğiyle TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarı 37 bin 986 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.



Fuarda Samsun ve Karadeniz markasının ön plana çıktığına işaret edilen açıklamada, "Samsun 2. Mobilya Dekorasyon Fuarı'nda, Samsun’un mobilya üretim merkezlerinden birisi haline gelerek Türkiye genelinde ilk üç sırada yer alması adına önemli bir adım atıldı. Fuara katılan firmaların üretim, tasarım ve inovasyon konusunda ne kadar yüksek kalitede ürünler ürettikleri tüm ziyaretçilere bir kez daha gösterildi." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Ülke genelinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin ağırlandığı fuarda yurt içinden gelen ziyaretçilerin bayilik ve ürün tedariği konularında ikili iş görüşmeleri ve ticari bağlantılar yapmalarının yanı sıra İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen 148 kişilik iş adamı heyeti, yurt dışında yer alan üretim tesisleri, perakende mağazaları ve mağaza zincirlerinde Samsun ve Karadeniz mobilyasını satmak, Samsun'dan ve Karadeniz'den ürün tedariği yapmak için iş görüşmeleri ve ön protokoller gerçekleştirdiler."