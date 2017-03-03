Samsat'ta çadırlar kurulmaya başlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremin ardından depremzedeler için çadır kurulumuna başlandı, yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki depremin ardından depremzedeler için çadır kurulumuna başlandı, yemek dağıtımı gerçekleştirildi.



Samsat ilçesinde etkili olan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya başlandı. AFAD tarafından ilçe merkezindeki Kale Mahallesi'nde bin 500 kişinin barınacağı çadırların kurulması için çalışmalara başlandı. Çadırların kurulumunun ardından depremde evleri zarar gören vatandaşların çadırlara yerleştirileceği bildirildi.



Öte yandan Adıyaman Belediyesince ilçenin farklı noktalarında depremzedeler için yemek dağıtıldı.



Ayrıca depremden zarar gören köylerde de çadır kurulacağı bildirildi.