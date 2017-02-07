Şampiyonluk yüzüğü olmayan NBA yıldızları

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihi boyunca adı unutulmazlar arasına giren ancak şampiyonluk yaşayamayan birçok oyuncu bulunuyor.

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946-1947'de başlayan NBA'de görkemli bir kariyere sahip birçok yıldız basketbolcu, ne şampiyon takıma verilen kupayı kaldırdı ne de her sezonun şampiyonu için özel tasarlanan yüzüğü parmağına takabildi.



Bill Russell önderliğinde 1960'lara damgasını vuran Boston Celtics'ten K.C. Jones, Tom Sanders, Frank Ramsey, Jim Loscutoff, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve San Antonio Spurs'le şampiyonluktan şampiyonluğa koşan Robert Horry, Michael Jordan'la 1990'larda fırtına gibi esen Chicago Bulls'tan Ron Harper, Steve Kerr, Horace Grant, Kobe Bryant-Shaquille O'Neal ikilisinin sürüklediği Los Angeles Lakers'tan Derek Fisher gibi rol oyuncuları, bu sevinci defalarca tattı. Kimi yıldız isimler ise final bile göremeden kariyerlerini noktaladı.



Yakın geçmişte Chris Webber, Steve Nash, Reggie Miller, Tracy McGrady, günümüzde ise Chris Paul, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Vince Carter, Russell Westbrook gibi isimlerin bulunduğu "şampiyonluk yaşayamayan yıldızlar" arasında şu oyuncular öne çıkıyor:

KARL MALONE VE JOHN STOCKTON



Lige adım attığı 1985'ten 2004'e kadar kaydettiği 36 bin 928 sayıyla Kerim Abdülcabbar'ın arkasında "NBA tarihinin en skorer 2. oyuncusu" olan Karl Malone, 3 kez finalde oynamasına karşın görkemli kariyerinde şampiyonluk göremedi.



Sayı atmaktansa takımı oynatma anlayışına sahip, birçok kişiye göre en ideal oyun kurucu kabul edilen John Stockton da "NBA tarihinin en fazla asist yapan ve top çalan oyuncusu" olarak tamamladığı kariyerinde, mutlu sona ulaşamadı.



Utah Jazz'da lig tarihinin en iyi kısa-uzun kombinasyonlarından birini oluşturan Malone ve Stockton, 1997 ve 1998'de NBA finaline yükseldi. Fakat 2'sinde de Michael Jordan önderliğindeki Chicago Bulls önlerine çıktı.



1997 ve 1999'da normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Malone, kariyerinin son sezonu olan 2003-04'te, Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal'la şampiyonluk şampiyonluğa koşan Los Angeles Lakers'ın yolunu tuttu. Chauncey Billups, Richard Hamilton, Rasheed Wallace ve Ben Wallace'ı kadrosunda barındıran Detroit Pistons, "Postacı" lakaplı forvetin şampiyonluk hayallerini suya düşürdü.

ALLEN IVERSON



Kariyerinin sonunda Beşiktaş forması da giyen Allen Iverson'ın, 2001'de normal sezonun MVP'si olduğu, 11 defa all-star seçildiği, 4 kez de sayı krallığını elde ettiği NBA serüveni, mutlu sonla bitmedi.



NBA finalindeki tek deneyimini Philadephia 76ers ile 2001'de yaşayan Iverson seriyi, Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal'lı Lakers'a 4-1 kaybetmelerine engel olamadı.



Kariyeri boyunca maç başına 26,7 sayı, 6,2 asist ve 2,2 top çalma üreten gard, 2006'da ligin yükselen yıldızı Carmelo Anthony'nin takımı Denver Nuggets'a gitti ancak orada da çok istediği şampiyonluk yüzüğünü takamadı.