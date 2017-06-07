Şampiyonluk yerli teknik adamdan geçiyor

Spor Toto Süper Lig'de son 10 sezonda yerli teknik adamlar şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam mutlu sona ulaştı.



Beşiktaş'ta üst üste ikinci kez kupa kaldıran Şenol Güneş, şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneğini sürdürdü.



Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Fatih Terim (2), Ersun Yanal ve Hamza Hamzaoğlu'nun ardından Güneş, şampiyonlukta yerli geleneğini bu sezon da devam ettirdi.