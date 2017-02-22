Şampiyonluk yarışı için galibiyet şart

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nazifoğlu, "Şampiyonluk yarışının içinde olabilmek için Beşiktaş'ı yenmemiz gerekiyor." dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü oynayacakları Beşiktaş derbisinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Levent Nazifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini belirterek, "Beşiktaş derbisinde hedef mutlak 3 puan. Şampiyonluk yarışı için galibiyet şart." dedi.



Ligde yaşadıkları puan kayıpları sonrası teknik ekipte değişikliğe gittiklerini hatırlatan sarı-kırmızılı yönetici, artık çıkışa geçmek istediklerini dile getirerek, "Şampiyonluk yarışının içinde olabilmek için Beşiktaş'ı yenmemiz gerekiyor. Bizim için 6 puanlık bir maç. Üç puan hedefiyle sahada olacağız." ifadelerini kullandı.



"TRİBÜNLERİN DOLACAĞINA İNANIYORUM"



Nazifoğlu, Türk Telekom Arena'da oynanacak derbi maçta tribünlerin dolacağına inandığını kaydetti.



Derbi öncesi satılan bilet sayısının 15 bini aştığını vurgulayan Nazifoğlu, "Derbide tribünlerimizin dolacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız 90. dakikaya kadar bizi desteklesin. Takımımız bu desteği hak ediyor. Süper Lig'in, Türkiye Kupası'nın en fazla şampiyon olan takımıyız. Yurt içinde ve yurt dışında başarılarımız ortada. Taraftarlarımız takıma biraz daha kredi açsın." diye konuştu.



"TUDOR'LA GÜZEL BİR ENERJİ GELDİ"



Levent Nazifoğlu, teknik direktör Igor Tudor'un takımın başına geçmesiyle güzel bir hava yakaladıklarını ifade etti.



Tudor yönetiminde takımın çıkışa geçeceğine olan inancını aktaran sarı-kırmızılı idareci, "Tudor'la birlikte hem agresiflik hem de güzel bir enerji geldi. Çok enerjik bir takım olduk. Daha organize bir görüntü çiziyoruz. İdmanlar da oldukça disiplinli geçiyor. Şu anda hava gayet güzel." şeklinde konuştu.



"BRUMA'YI KAZANACAĞIZ"



Çaykur Rizespor maçı öncesi disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadroya alınmayan ve sonrasında 70 bin avro ceza verilen Armindo Bruma'nın durumuna değinen Nazifoğlu, bu oyuncuyu tekrar kazanacaklarını anlattı.



Yaşanan olayda teknik direktör Igor Tudor'un bir dahli olmadığını söyleyen Nazifoğlu, "Bruma'nın kendisinin meydana getirdiği bir olaydı bu. Bruma genç bir oyuncu ve böyle hatalar yapabilir. Bruma'yı kazanacağız. Takımımızın önemli isimlerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.



Nazifoğlu, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Koray Günter'in sakatlıkları sonrası takıma dönmelerinin kendilerini memnun ettiğini de dile getirerek, "Her hoca takımda alternatifinin fazla olmasını ister. Biz de bu durumdan memnunuz." diyerek sözlerini tamamladı.