Şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile hafta sonu deplasmanda oynayacakları maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirterek, özellikle geçen hafta yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti.



Süper Lig'in 26. haftasında 2 Nisan Pazar günü lider Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Özat, "Kimsenin yarışı bizi ilgilendirmiyor. Ne şampiyonluk yarışı ne de başkasının durumu bizi ilgilendiriyor. Her maça olduğu gibi Beşiktaş maçına da kazanmak için çıkacağız. Kazanamıyorsak da kaybetmemek için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz." diye konuştu.



Özat, Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Ancak biz de Beşiktaş'ın zaaflarını biliyoruz. Hiçbir takım yenilmez değil. Oraya iddialı bir şekilde gidiyoruz. Umarım istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.



İç sahada gösterdikleri başarılı performansı deplasman maçlarına da yansıtmak istediklerini vurgulayan Özat, "Küme düşme hattındaki en yakın rakipten 12 puan önde olmak tabii ki avantaj. Ayrıca bir maçımız da eksik. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Beşiktaş, Antalyaspor ve referandum öncesi Gaziantepspor maçlarımız var. Bu maçlardan maksimum puanı almayı arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.