Şampiyonluk kupasını şehidin mezarına götürdüler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman ve siyah-beyazlı yöneticiler, terör saldırısında şehit düşen Özel Güvenlik Şube Müdürü Karakurdu'nun kabrini, futbolda kazanılan şampiyonluk kupasıyla ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve bazı yönetim kurulu üyeleri, futbolda kazanılan şampiyonluk kupasını, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen Vodafone Arena'dan sorumlu Özel Güvenlik Şube Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Vefa Karakurdu'nun Zonguldak'taki mezarına getirdi.



Orman ve beraberindeki yöneticiler, Ereğli ilçesinde önce Orhanlar Mahallesi'nde bulunan şehidin baba ocağına geldi.



Şehidin babası Erdal Karakurdu, annesi Sabriye Karakurdu, eşi Emel Karakurdu ve kızı Duru ile oğlu Kaan'a başsağlığı dileyen Orman, "Allah ailesine sabırlar versin." dedi.



Baba Erdal Karakurdu, oğlunun Beşiktaş sevgisi ile dolu olduğunu belirterek Orman ve yöneticilere teşekkür etti.



Anne Sabriye Karakurdu da Başkan Orman'a teşekkür ederek, "Beşiktaş'ı çok sevdi, Başkanımızı da çok sevdi. Onun için kendini feda etti. Ne yapalım, hepimiz Beşiktaşlıydık, hepimiz Beşiktaş kurbanı olduk ama ölünceye kadar Beşiktaşlı olacağız. Hep böyle devam etsin, kupalar devam etsin. Başka anneler, çocuklar ağlamasın." ifadelerini kullandı.



Orman, yöneticiler ve şehidin ailesi ile beraberindekiler, şampiyonluk kupasıyla Kestaneci Mahallesi'nde bulunan şehidin mezarına gelerek burada dua etti.