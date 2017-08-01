Şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş

Kayserispor'un deneyimli golcüsü Umut Bulut, Süper Lig'de önümüzdeki sezon da en büyük şampiyonluk adayının Beşiktaş olduğunu söyledi.

Kayserispor'un deneyimli golcüsü Umut Bulut, Süper Lig'de önümüzdeki sezon da en büyük şampiyonluk adayının Beşiktaş olduğunu söyledi.



Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde AA muhabirine açıklamada bulunan Umut, "Beşiktaş, bana göre en hazır durumda olan ve en iyi takım. Oturmuş kadrosuna her sene birkaç nokta transfer yapıp istikrarlı şekilde yollarına devam ediyorlar. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş." dedi.



TÜRKİYE'YE İYİ FUTBOLCULAR GELİYOR



Bu sene de Süper Lig'de ekiplerin çok iyi futbolcuları kadrolarına kattığını belirten Umut, transfer edilen oyuncuların kalitesi orantısında takımlarda gelişme olmadığını aktardı.



"Türkiye'ye her sene iyi futbolcular geliyor ama Türk takımları istenilen yere geliyor mu, o biraz soru işareti." diyen deneyimli futbolcu, "Türkiye'ye gelen futbolcuların hepsi çok iyi ama ben sistem hatası olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



HOCAMIZ ÇOK AGRESİF BİRİ



Umut Bulut, yeni teknik direktörleri Marius Sumudica'nın çok hırslı bir teknik adam olduğunu vurgulayarak, "Hocamız çok agresif biri, bunu antrenmanda da gösteriyor. Pozitif ve ikili ilişkileri iyi olan bir hoca. Kayserispor'a pozitif bir enerji verecektir. Lige renk katan bir takım olacağımıza da inanıyorum. Bu yolda kendi pozitif enerjisini bize de yansıtıyor, bizler de oyuncular olarak bu enerjiyi sahaya yansıtıp, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



HEDEFİM ÇİFT HANELİ GOL SAYISINA ULAŞMAK



Trabzonspor ve Galatasaray'da sezonları çift haneli gol sayıları ile bitirdiğini hatırlatan Umut, yeni sezonda da hedefinin bu olduğunu açıkladı.