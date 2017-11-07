Şampiyonluğu konuşmak için erken

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, Süper Lig'de hangi takımın şampiyonluğa ulaşacağını söylemek için erken olduğunu belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Denizli Okullarının düzenlediği "UEFA'da Denizlispor Serüveni" söyleşisi için Denizli'ye geldi.



Teknik direktör Çalımbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizlispor'da mükemmel günler geçirdiğini ifade etti. Bir Anadolu takımının belki de o zamanlar elde edebileceği en büyük başarıya ulaştıklarını vurgulayan Çalımbay, "Hem ligde hem de Avrupa kupalarında büyük başarılar elde ettik. Lorient, Sparta Prag ve Olympique Lyon'u eledik. En son Porto'ya elendik. O da zaten Avrupa şampiyonu olmuştu. Tekrar bir araya gelmemizin sebebi, Sayın Başkanımız Mustafa Baysal bizi bir araya topladı. Hem o günleri konuştuk hem de güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdiki genç arkadaşlarımıza Denizli'nin büyük başarılarını anlattık. Tabii benim açımdan mükemmel oldu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Denizlispor benim için çok önemli." şeklinde konuştu.



"KİMİN KİMİ YENECEĞİ BELLİ OLMAYAN BİR LİG YAŞANIYOR"



Bu sezon Süper Lig'de hangi takımın şampiyon olacağının sorulması üzerine Çalımbay, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Şu anda konuşmak erken bana göre. Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor, çok değişik sonuçlar alınıyor. Biz şu anda sadece Trabzonspor olarak bakıyoruz. Biz daha iyi olacağız Trabzonspor olarak. Biraz sıkıntılarımız vardı. Ama şu anda daha iyiye gidişatımız var. Milli maç arasını da mükemmel şekilde değerlendireceğimize inanıyorum. Sadece biraz sıkıntılı olan sakatlarımız, cezalılarımız var, onlar da inşallah dönünce bambaşka bir şekilde başlayacağız. Zaten ligin ikinci yarısı her şeyi yapacağız, çalışacağız. Belki birkaç takviye... Onları da yaptığımız zaman Trabzonspor olarak çok iyi yere geleceğiz. Gerçekten Trabzon çok iyi yerlere layık bir kentimiz ve müthiş bir taraftara da sahip. Onların da desteği ile inşallah çok iyi günler olacak."



Trabzonspor'da büyük hedefleri olduğunu belirten Rıza Çalımbay, "Çok iyi şeyler yapmak istiyorum. Bu seneyi mükemmel geçersek seneye zaten şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi kesinlikle Trabzonspor olacak." ifadelerini kullandı.



