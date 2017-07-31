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31 Temmuz 2017 11:33 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2017 11:35

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu rövanşları, yarın ve 2 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, 3-3 biten ilk maçın rövanşında, Belçika ekibi Club Brugge'ü 2 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te ağırlayacak.

Üçüncü ön eleme turunda oynanacak rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

20.00 Sheriff (Moldova) - Karabağ (Azerbaycan) (0-0)

2 AĞUSTOS (ÇARŞAMBA):

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - AEK (Yunanistan) (2-0)

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Viitorul (Romanya) (0-1)

20.00 BATE (Belarus) - Slavia Prag (Çekya) (0-1)

20.45 Medipol Başakşehir - Club Brugge (Belçika) (3-3)

21.00 Kopenhag (Danimarka) - Vardar (Makedonya) (0-1)

21.15 Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-3)

21.15 Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya) (2-2)

21.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (0-2)

21.30 FH Hafnarfjördur (İzlanda) - Maribor (Slovenya) (0-1)

21.45 Ajax (Hollanda) - Nice (Fransa) (1-1)

21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Partizan (Sırbistan) (3-1)

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya) (1-1)

21.45 Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya) (0-0)

21.45 Legia (Polonya) - Astana (Kazakistan) (1-3)

Etiketler: 3. turbaşakşehirşampiyonlar ligirövanş maçları


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