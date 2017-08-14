Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu

Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği play-off turunda ilk maçlar, yarın ve 16 Ağustos'ta oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, gruplara kalacak son 10 takımın belirleneceği play-off turunun ilk maçları, yarın ve 16 Ağustos'ta oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 22 ve 23 Ağustos'ta yapılacak.



Önceki turda Belçika'nın Club Brugge takımını eleyen Medipol Başakşehir, 16 Ağustos Çarşamba günü İspanyol kulübü Sevilla'yı ağırlayacak.



Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:



Yarın:



19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)



21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)



21.45 Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)



21.45 Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)



21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)



16 Ağustos:



21.45 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)



21.45 Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)



21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)



21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)



21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)



