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24 Ağustos 2017 19:14 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2017 19:51

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Türkiye'yi Beşiktaş'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuraları çekildi.

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU

Benfica
Manchester United
Basel

B GRUBU

Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Anderlecht
Celtic

C GRUBU

Chelsea
Atletico Madrid
Roma
Karabağ

D GRUBU

Juventus
Barcelona
Olympiakos
Sporting

E GRUBU

Spartak Moskova
Sevilla
Liverpool

F GRUBU

Shakhtar Donetsk
Manchester City
Napoli
Feyenoord

G GRUBU

Monaco
Porto
Beşiktaş
RB Leipzig

H GRUBU

Real Madrid
Borussia Dortmund
Tottenham

Etiketler: şampiyonlar ligi kura çekimibeşiktaşın rakipleri


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