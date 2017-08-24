Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Türkiye'yi Beşiktaş'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuraları çekildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.
İŞTE GRUPLAR
A GRUBU
Benfica
Manchester United
Basel
B GRUBU
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Anderlecht
Celtic
C GRUBU
Chelsea
Atletico Madrid
Roma
Karabağ
D GRUBU
Juventus
Barcelona
Olympiakos
Sporting
E GRUBU
Spartak Moskova
Sevilla
Liverpool
F GRUBU
Shakhtar Donetsk
Manchester City
Napoli
Feyenoord
G GRUBU
Monaco
Porto
Beşiktaş
RB Leipzig
H GRUBU
Real Madrid
Borussia Dortmund
Tottenham