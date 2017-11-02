Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turu hak ediyoruz

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurul Sözcüsü Albayrak, "Dünya kulübü olmak istiyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde sürekli olmak zorundasınız. Bu performansımızla Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turu hak ediyoruz." dedi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurul Sözcüsü Metin Albayrak, siyah-beyazlı kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turu hak ettiğini söyledi.



Albayrak, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda konuk ettikleri Monaco karşısında birçok gol pozisyonundan yararlanamadıkları için galibiyeti kaçırdıkları belirtti.



"Monaco karşısında üç puan bekliyorduk ama olmadı." diyen Albayrak, şöyle konuştu:



"Rakibimiz maça çok konsantre çıktı. İyi oynadık, maçı kazanacak pozisyonlarımız da vardı. Gruptan çıkma yolunda ilerliyoruz. Bir üst tura yükselmek finansal açıdan çok önemli. Dünya kulübü olmak istiyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde sürekli olmak zorundasınız. Bu performansımızla Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turu hak ediyoruz."



Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruptan çıkma hedefiyle başladığını vurgulayan Albayrak, "Bu grubun kolay olmadığını biliyoruz. Herkesin birbirine denk olduğu ve kimin ne yapacağının belli olmadığı bir grup. Monaco artık saf dışı kaldı, diğerlerine nazaran avantajımız var. Porto ile kendi evimizde, Leipzig ile son maçta deplasmanda oynayacağız. Fikstür anlamında bu da bir avantaj. Birer puan alsak gruptan çıkıyoruz. Kalan maçları bu bilinçle oynayacağı. Beşiktaş gruptan çıkacak. Rakiplerimizden çekinmek için bir nedenimiz yok. Bu takımların hepsini yendik. Takımımıza güveniyoruz. Geniş ve iyi bir ekibimiz var. Rakiplerimiz bizden çekinecek." değerlendirmesinde bulundu.



"BEŞİKTAŞ, RAKİPLERİNİ ETKİLEYEN BİR TAKIM"



Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla beklentileri artırdığına dikkati çeken, siyah-beyazlı yönetici, şöyle devam etti:



"Alınan sonuçlardan sonra kendimize gruptan namağlup çıkmak gibi bir hedef koymadık ama yapılabileceğini gördük. Devre arasına mağlup girdik ama yöneticilerden taraftara kadar herkeste pozitif hava vardı, takımın maçı çevirebileceğini düşünüyorlardı. Maçtan sonra 'çeyrek final neden olmasın' diyen taraftarlarımız vardı. Eskiden Türk takımları 2-0 yenilince mutlu oluyorduk. Artık bunu kırdık. Beşiktaş, stadıyla, taraftarıyla, futboluyla rakiplerini etkileyen bir takım. Biz bunu yapınca beklentiler de yükseliyor ama itidalli olmak zorundayız."



