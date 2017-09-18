Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Cenk Tosun'dan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun'un Portekiz ekibi Porto'ya attığı gol, ilk haftanın en iyisi seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun'un attığı gol, oyların yüzde 37'sini alarak haftanın en iyisi ödülüne layık görüldü.



Chelsea'nin İspanyol futbolcusu Pedro Rodriguez'in Karabağ'a attığı gol, yüzde 19 oyla ikinci, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin Juventus ağlarına gönderdiği ilk gol ise yüzde 18 oyla üçüncü oldu.



Cenk Tosun'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında bir diğer Portekiz temsilcisi Benfica ile 3-3 berabere kalınan maçta attığı gol de UEFA'nın düzenlediği ankette yılın en iyisi ödülünü kazanmıştı.