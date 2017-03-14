Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, yarın ve 15 Mart Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla sona erecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, yarın ve 15 Mart Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla sona erecek. Bu karşılaşmaların tamamlanmasıyla Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona'nın ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek son takımlar belli olacak.