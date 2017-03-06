Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşlarında yarın Arsenal-Bayern Münih ve Napoli-Real Madrid maçları oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 8 Mart Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu turun rövanş mücadeleleri, 14-15 Mart'taki müsabakalarla tamamlanacak ve son çeyrek finalistler belli olacak.



Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:



Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) (1-5)



Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (1-3)

8 Mart Çarşamba:



Borussia Dortmund (Almanya) - Benfica (Portekiz) (0-1)



Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) (0-4)

14 Mart Salı:



Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (2-0)



Leicester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (1-2)

15 Mart Çarşamba:



Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya) (4-2)



Monaco (Fransa) - Manchester City (İngiltere) (3-5)