Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşlarında yarın Arsenal-Bayern Münih ve Napoli-Real Madrid maçları oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 8 Mart Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu turun rövanş mücadeleleri, 14-15 Mart'taki müsabakalarla tamamlanacak ve son çeyrek finalistler belli olacak.
Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) (1-5)
Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (1-3)
8 Mart Çarşamba:
Borussia Dortmund (Almanya) - Benfica (Portekiz) (0-1)
Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) (0-4)
14 Mart Salı:
Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (2-0)
Leicester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (1-2)
15 Mart Çarşamba:
Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya) (4-2)
Monaco (Fransa) - Manchester City (İngiltere) (3-5)