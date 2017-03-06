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06 Mart 2017 10:05 | Son Güncelleme: 06 Mart 2017 10:07

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşlarında yarın Arsenal-Bayern Münih ve Napoli-Real Madrid maçları oynanacak

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 8 Mart Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu turun rövanş mücadeleleri, 14-15 Mart'taki müsabakalarla tamamlanacak ve son çeyrek finalistler belli olacak.

Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) (1-5)

Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (1-3)

8 Mart Çarşamba:

Borussia Dortmund (Almanya) - Benfica (Portekiz) (0-1)

Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) (0-4)

14 Mart Salı:

Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (2-0)

Leicester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (1-2)

15 Mart Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya) (4-2)

Monaco (Fransa) - Manchester City (İngiltere) (3-5)

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