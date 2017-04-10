Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde yarın Juventus-Barcelona ve Borussia Dortmund-Monaco karşılaşmaları oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları yarın başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.



Yarı finale yükselen takımlar, 18 ve 19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:



YARIN:



Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)



Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)



12 NİSAN:



Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)



Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City (İngiltere)