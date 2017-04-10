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10 Nisan 2017 13:59 | Son Güncelleme: 10 Nisan 2017 14:01

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde yarın Juventus-Barcelona ve Borussia Dortmund-Monaco karşılaşmaları oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Yarı finale yükselen takımlar, 18 ve 19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

YARIN:

Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

12 NİSAN:

Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City (İngiltere)

Etiketler: uefaşampiyonlar ligiçeyrek final maçları


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