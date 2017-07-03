Şampiyonlar Ligi rövanş maçları yarın oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. ön eleme turuna yükselen 5 ekip, yarınki rövanş mücadeleleri sonrası belli olacak.



Maç programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:



19.00 Infonet Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta) (0-2)



19.00 Trepca (Kosova) - Vikingur (Faroe Adaları) (1-2)



20.30 Europa (Cebelitarık) - The New Saints (Galler) (2-1)



21.30 La Fiorita (San Marino) - Linfield (Kuzey İrlanda) (0-1)



21.30 Santa Coloma (Andorra) - Alashkert (Ermenistan) (0-1)