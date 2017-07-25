UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçları, bugün ve yarın oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu heyecanı başlıyor.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu ilk maçları, bugün ve yarın yapılacak.



Üçüncü ön eleme turunda oynanacak ilk maçların programı (TSİ) şöyle:



25 TEMMUZ SALI:



20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova)



20.00 Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus)



20.30 AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)



20.30 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)



21.00 Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka)



21.45 Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)



26 TEMMUZ ÇARŞAMBA:



17.00 Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya)



19.30 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)



19.45 Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan)



20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan)



21.00 Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)



21.20 Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda)



21.45 Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda)



21.45 Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç)



22.00 Club Brugge (Belçika) - Medipol Başakşehir