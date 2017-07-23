Şampiyonlar Kupası Barcelona'nın

Barcelona, ABD'de oynanan "Uluslararası Şampiyonlar Kupası" maçında, Juventus'u 2-1 yendi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde oynanan "Uluslararası Şampiyonlar Kupası" maçında Barcelona, Juventus'u 2-1 yendi.



İspanya'nın Katalonya özerk bölgesin takımı Barcelona ile İtalya'nın Juventus ekibi, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



82 bin 104 biletli seyirci önünde oynanan maçta Barcelona, Neymar'ın 15'inci ve 26'ıncı dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.



İtalyan ekip ise 62'nci dakikada Paula Dybala'nın korner vuruşunu Giorgio Chiellini'nin gole çevirmesiyle skoru 2-1'e getirdi.



Maçın ikinci yarısında, Neymar'ın yerine Sergi Roberto oyuna girerken, Türk oyuncu Arda Turan da Messi'nin yerine forma giydi.



"NEYMAR'I TAKIMDA TUTMAK İSTİYORUZ"



Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde maçtan sonra yaptığı açıklamada, maçta 2 gol atan Brezilyalı yıldızı takımda tutmak istediklerini belirtti.



Neymar'ın Paris Saint-Germain'e 222 milyon avroya transfer olacağı ileri sürülüyor.