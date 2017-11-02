Şampiyon olmamamız için neden yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, Trabzonspor'un şampiyon olmaması için bir nedenin bulunmadığını belirterek, "Trabzonspor'un aslında çok büyük avantajı var." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'de düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacak camialardan birisi olduğunu, bunun için de iyi bir planlamanın yapılması gerektiğini söyledi.



"Trabzonspor'un şampiyon olmaması için bir neden yok." diyen deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:



"Bir şeyi yapıyorsanız, işinizi baştan kendiniz yapacaksanız. Sezon başı buraya geldiğinizde her şey farklı olur. Oyun sisteminden tutun da oyuncu kadrosu da dahil. Onun için buraya sezon başı geldiğinde kendine hedef koyarsın. Buna göre plan, program yaparsın. Burası şampiyonluğa oynayacak en yakın takımlardan bir tanesi. Trabzonspor'un aslında çok büyük avantajı var. Şenol Güneş, Beşiktaş'ta çok büyük başarılar yaşadı. Başkan Fikret Orman'la beraber başladıktan beri çok güzel şeyler yapıyorlar. Hem yurt içinde hem yurt dışında başarılar elde ediyorlar. Şenol hocayı tebrik ediyoruz. Bizim amacımız da o başarıları burada yaşamak ama zaman lazım. Krizli bir ortamda geldik. Önce bu krizi yönetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yılla ilgili yönetimle oturup konuşuruz."



"GALATASARAY MAÇINDAN DAHA ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"



Çalımbay, Galatasaray karşısında camia açısından önemli bir galibiyet aldıklarını hatırlatarak, "Kesinlikle bahar havası, rahatlama yok. Sadece üzerimizdeki bir şey atıldı. Daha işin başındayız. Galatasaray karşılaşmasından daha önemli bir maça çıkacağız. Kayserispor müsabakası, final değerinde, bir dönemeç maçı olacak." diye konuştu.



RODALLEGA'YA VERİLEN CEZA



Bordo-mavili takımın Kolombiyalı golcü oyuncusu Hugo Rodallega'ya Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç men cezası verilmesini değerlendiren Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Federasyonumuzun bir kere o cezaya çok iyi bakması gerekiyor çünkü durup dururken o hareket olmaz, yapmaz. Rodallega ile baya konuştum, çok üzgün. Neredeyse ağlayacak seviyede. 'Ben galipken durup dururken neden öyle bir şey yapayım. Oyuncu beni tahrik edince istemeyerek olmaması gereken bir hareket yaptım, üzüldüm ama dayanamadım, yapmak zorunda kaldım. Bir anlık bir şey, o olay olmazsa öyle bir şey yapmayacaktım.' dedi. Bence bunu da göz önünde tutup karar vermeleri gerekiyor."



