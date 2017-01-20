Şampiyon olacağımıza inanıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, mevcut kadrolarıyla Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabileceklerine inandığını belirtti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden Hollandalı teknik adam, zor bir dönemde sarı-lacivertli takımın başına geçtiğini dile getirerek, "Buraya geldiğimizde bizim için çok zordu. Büyük ve beklentilerin çok fazla olduğu bir kulübe geldik. Bize sunulan kadro, başka birinin kadrosuydu. Bence kadro iyi bir şekilde dengelenmemişti." diye konuştu.



"BEN FARKLI BİR KADRO YAPARDIM"



Dick Advocaat, "Takımı siz kursaydınız, kadronun ne kadarı farklı olurdu?" şeklindeki bir soruya şöyle cevap verdi:



"Hala iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. En başta burada olsaydım, kadro kurmak için elimde bir zaman olsaydı kadroyu farklı yapardım. Orta saha için de aynı şeyi söyleyebilirim. Başkasına eleştiri anlamında söylemiyorum ama ben olsam daha farklı bir kadro kurardım. Yine de fena iş yapmadığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Avrupa'da çok iyi iş çıkardık. Diğer yandan kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlara baktığımızda gerçekten inanılmaz. Puan kayıplarımız, anlaşılabilir düzeyde değil."



"OLUMSUZ BAKIYORUM"



Hollandalı teknik adam, iyi kadroya sahip olduklarını vurgulayarak, "Genel anlamda söylediklerime baktığınızda belki benim çok olumsuz olduğumu düşünüyorsunuz ama ben olumsuz bakmıyorum. Sadece gerçekçi bakmaya gayret gösteriyorum. Ben hala bu kadroyla şampiyon olacağımıza inanıyorum. Eğer takım içinde daha iyi bir kombinasyon oluşturabilirsek bizim için işler daha kolay olur." değerlendirmesinde bulundu.



"AATIF'A HAKSIZLIK YAPILIYOR"



Dick Advocaat, futbolcuları Aatıf Chahechouhe'nun kötü bir oyuncu olmadığını dile getirerek, "Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi ya da kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Herkes şu anda Aatıf'tan bahsediyor ama bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. Onu övüyorum çünkü insanlar onun hakkında neden bu kadar olumsuz anlamıyorum." yorumunu yaptı.