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Şampiyon güreşçiler, Samsun'da bir araya geldi

Şampiyon güreşçiler, Samsun'da bir araya geldi

Efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun ölümünün 56. yıl dönümünde, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son şampiyonu başpehlivan Recep Kara, gençlerle bir araya geldi.
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Gündem 17 Ocak 2017 - 10:53

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