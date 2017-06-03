Şampiyon Beşiktaş'tan taraftarına gol resitali

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Osmanlıspor'u konuk eden şampiyon Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan aldığı topla ceza alanına giren Cenk Tosun'un, yerden vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0



19. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Webo'nun önünde kaldı. Ancak tecrübeli forvetin vuruşunda, kaleci Fabricio gole izin vermedi.



24. dakikada Muhammed Bayır'ın sağdan yaptığı ortada Webo'nun kafa vuruşunda, kaleci Fabricio yerden seken meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.



28. dakikada Gökhan İnler'in orta sahada kaptırdığı topun ardından hızlı çıkan Osmanlıspor'da Webo'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Delarge'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



31. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Cenk Tosun arkaya aşırdı, altı pasın içinde bekleyen Tosic, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0



38. dakikada Osmanlıspor gole yaklaştı. Ceza yayı üzerinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rusescu'nun vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci kurtardı.



İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



56. dakikada Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Muhammed Bayır'ın yaptığı ortaya Delarge kafayla vurdu, üst direkten geri dönen topu savunma kornere attı.



64. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında savunmanın arkasına atılan topa Maher hareketlendi. Ancak kaleci Fabricio kalesini terk ederek topun sahibi oldu.



73. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Gökhan İnler'in uzun pasıyla topla buluşan Oğuzhan Özyakup, soldan ceza sahasına girip, meşin yuvarlağı Aboubakar'ın önüne bıraktı. Kamerunlu golcü tek vuruşla topu filelere gönderdi.



77. dakikada Osmanlıspor gole yaklaştı. Maher'in ortasına Webo kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



82. dakikada Muhammed Bayır'ın pasında soldan ceza sahasına giren Bifouma'nın vuruşunda, kaleci Fabricio topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. İspanyol kaleciden dönen topa Bifouma bir kez daha vurdu ancak meşin yuvarlak auta çıktı.



89. dakikada Babel'in ara pasında topla buluşan Cenk Tosun, kaleciden sıyrılarak dar açıdan topu boş kaleye gönderdi: 4-0



Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Beşiktaş, Osmanlıspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Vodafone Park



Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu



Beşiktaş: Fabricio, Beck, Mitrovic, Tosic, Caner Erkin (Dk. 58 Adriano), Gökhan İnler, Tolgay Arslan (Dk. 71 Necip Uysal), Aboubakar (Dk. 82 Gökhan Gönül), Oğuzhan Özyakup, Babel, Cenk Tosun



Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Regattin, Szukala, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Maher, Luiz Carlos, Delarge (Dk. 75 Burak Ağaoğlu), Rusescu (Dk. 46 Bifouma), Engin Bekdemir (Dk. 58 Sinan Kurt), Webo



Goller: Dk. 16 ve 89 Cenk Tosun, Dk. 31 Tosic, Dk. 73 Aboubakar (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 35 Luiz Carlos, Dk. 84 Burak Ağaoğlu (Osmanlıspor)