Şampiyon Beşiktaş kupasına kavuştu

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını aldı.

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta Osmanlıspor ile yaptığı ve 4-0 kazandığı karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu.



Tören 30 kişilik Beşiktaş Korosu'nun marşlar söylemesiyle başladı. 15. şampiyonluk kupası, buggy/olips aracı ile Vodafone Park’da bir tur attıktan sonra kaideye yerleştirildi.



Tören sırasında siyah-beyazlı takımın ligde attığı goller skorboarddan gösterildi.



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Hüsnü Güreli ile TFF İdari İşler, Organizasyonlar ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, kupayı vermek üzere platformda hazır bulundu.



Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından saha ortasındaki platforma Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet tek tek davet edildi. Platforma son olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri çağrıldı.



Brezilyalı futbolcular Marcelo Guedes, Adriano, Portekizli Ricardo Quaresma, Kanadalı Atiba Hutchinson ve İspanyol Fabricio Agosto Ramirez, ülke bayraklarıyla platformdaki yerini aldı. Beşiktaşlı oyuncular tören öncesi kupayla öz çekim yaptı.



Siyah-beyazlıların yerini almasının ardından Beşiktaş kupasını aldı. Şampiyonluk kupasını takım olarak kaldıran oyuncular, büyük coşku yaşadı. Kupa seremonisi sırasında havai fişek atıldı. Şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektiren siyah-beyazlılar, kupayla taraftarları selamladı. Futbolcuların bazıları çocuklarıyla turu gerçekleştirdi.