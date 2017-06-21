Samir'e bayram bakımı

Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi yönetimi tarafından 2 yıl önce İskoçya'dan getirilerek "Türkiye'nin ilk Hint gergedanı" unvanını alan Samir'e pedikür ve deri bakımı yapıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin en popüler üyelerinden gergedan Samir'e, Ramazan Bayramı öncesi tırnak ve deri bakımı yapıldı.



Hayvanat bahçesinin biyoloğu Pınar Çağtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl önce İskoçya'dan getirilerek aralarına katılan 9 yaşında ve yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki Samir'in, zırh görünümlü derisiyle hayvanat bahçesinin gözdesi olduğunu söyledi.







Samir'in bakımına ve sağlığına çok dikkat edildiğini vurgulayan Çağtaş, "Gergedanlar doğada yiyecek aramak için engebeli arazilerde yol katederken tırnaklarını doğal yollarla törpüleyebiliyorlar ama burada böyle bir imkanları olmadığı için biz onların törpüleme deri bakımı, ağız sağlığı gibi tüm işlemlerini kendimiz yapıyoruz." dedi.







Çağtaş, Samir'e bakım yaparken hem daha yakından ilgilenme, hem de duygusal bağ kurduklarını ve karşılıklı güven kazandıklarını dile getirerek, "Şu an Samir'i bayrama hazırladık, bayram bakımlarını yaptık, tırnaklarını törpüledik, deri sağlığı için kremlerimizi sürdük." ifadelerini kullandı.







Samir'in 2,5 ton ağırlığında devasa bir hayvan olduğunu fakat insanlarla ilişkilerinin çok iyi olduğuna işaret eden Çağtaş, "O yüzden hiç zorluk çekmiyoruz. İngiltere'den geldi, eğitimli olduğu için İngilizce komutları biliyor. Bakımını en az 3 kişiyle yapıyoruz, bir kişi törpüleme işlemini yaparken, diğerleri de onu sakinleştirme ve deri bakımlarını yapıyor." diye konuştu.