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15 Mart 2017 17:33 | Son Güncelleme: 15 Mart 2017 17:38

Şam'da adalet sarayına saldırı

Rejim medyası, saldırıda en az 25 kişinin öldüğünü belirtti.

Şam'da adalet sarayına saldırı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Hamidiye bölgesindeki adalet sarayı önünde intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Beşşar Esed rejimine bağlı SANA haber ajansı, başkentin merkezinde rejimin kontrolünde bulunan Hamidiye Mahallesi'ndeki adalet sarayına yönelik saldırıda ilk belirlemelere göre en az 25 kişinin öldüğünü belirtti.

İntihar saldırısında çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Etiketler: adliye sarayışamsuriyeintihar saldırısısana haber ajansı


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