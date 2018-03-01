Salih Müslim için ne tür yol izlenecek

Çekya’da serbest bırakılan PYD’nin eski lideri Salih Müslüm’e her durakta kırmızı bülten.

Terör örgütü PYD’nin eski lideri Salih Müslüm’in Çekya’da serbest bırakılmasının ardından Türkiye, Prag’a nota vermişti. Türkiye'nin “Ensesinde olacağız” mesajının perde arkası da belli oldu.

Karar'ın haberine göre Müslüm henüz Çekya’dan ayrılmadı. Mahkeme, Türkiye’den gönderilecek iade dosyasını incelendikten sonra nihai karar verecek.

Ancak Müslüm bu süre içinde Çekya’dan ayırılırsa gittiği her yerde izlenecek. Müslüm’in adım attığı her ülkede Dışişleri ve adli makamlarıyla görüşülerek yakalanması istenecek.

Kaynaklar Türkiye’nin kararlılığını anlatırken “Biz bu teröristi Türkiye’ye getirmek için her türlü girişimi yapıyoruz. Nereye giderse gitsin ensesinde olacağız ve gerekli girişimleri yapacağız” değerlendirmesi yaptı.

Türkiye’nin sahada olduğu gibi terör örgütleriyle kaynağında mücadele stratejisini, masaya da taşıdığını belirten kaynaklar, teröristlerin yurtdışında rahatlıkla hareket etmelerine, propaganda yapmalarına izin verilmeyeceğini, bunun için evrensel hukuk kurallarının işletileceğini, diplomasi yollarının kullanılacağı belirtti.

Salih Müslüm, terör örgütü PKK’nın 65 vatandaşın şehit olduğu Merasim Sokak ve Güvenpark katliam saldırılarında sanık olarak yargılanıyor.

Çukurambar’daki Ankara Vergi Dairesine bomba düzenekli çantayla yapılan ve büyük maddi hasara neden olan olayla ilgili şüpheliler arasında yer alıyor.

PYD’nin eski esbaşkanı olan Samlih Müslüm’in, örgüt içinde gözden düştüğü söylentilerine rağmen son aylarda başta Afrin operasyonu olmak üzere Türkiye aleyhine yurtdışındaki propagada faaliyetlerinden sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

Müslüm’in Afrin’e uluslararası müdahale yapılması için çoğunlukla Avrupa ülkelerinde terör örgütü ve destekçileri tarafından organize edilen konferans ve gösterilere katıldığı biliniyor.

GÜVENPARK DAVASINDA MÜSLÜM İÇİN İADE KARARI

Başkentte, 13 Mart 2016’da Kızılay Güvenpark’taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin öldüğü, 349 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 55 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada hakim, sanıklardan Çekya’da yakalanan ve serbest bırakılan PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslüm’in iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: karar