Salı gününe dikkat!

Sıcaklıklar, tüm yurtta salı gününden itibaren hissedilir derecede azalırken, kuzey ve doğu kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, sıcaklıkların salı gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı, kuzey ve doğu kesimlerde ise yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurtta halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar ve pazartesi artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.



Salı günü, kuzeybatı kesimlerden başlayıp hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin altına inecek hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceği kaydedildi.



Pazar günü yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölgesi ile Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer bölgelerin parçalı az bulutlu geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı ifade edildi.



Pazartesi günü, parçalı ve çok bulutlu, zamanla Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı aktarıldı.



Yurdun büyük bir bölümünde salı günü görülecek yağışların, doğu, zamanla da kuzey ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, rüzgarın öğle saatlerinden sonra batı bölgelerde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği bildirildi.



Açıklamada ayrıca hafta ortasından itibaren ülke genelinde soğuk havanın, kuzey ve doğu kesimlerde ise yer yer yoğun olmak üzere kar yağışının devam edeceği vurgulandı.



Soğuk hava ve özellikle kuzey ve doğu kesimlerde beklenen yoğun kar yağışı ile kuzey, iç ve batı kesimlerde etkili olacağı tahmin edilen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği, meteorolojik tahmin ve uyarıların takibinin önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: AA