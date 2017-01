Salgın devam ediyor: 23 kişi öldü

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde sarıhumma şüphesiyle tedavi altına alınan 206 kişiden hayatını kaybeden 23'ünün bu hastalık nedeniyle öldüğü kesinleşti.

Eyalet Sağlık Gözetim ve Koruma Dairesi Müsteşarı Rodrigo Said, düzenlediği basın toplantısında, şu ana kadar sisteme kaydedilen verilerin, Minas Gerais'te yaşanan en büyük sarıhumma salgınına işaret ettiğini vurguladı.



Kendilerine bildirilen şüpheli 206 vakadan 34'ünün sarıhumma olduğunun doğrulandığını ve bunlardan 23'ünün yaşamını yitirdiğini dile getiren Said, diğer 172 vakayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ifade etti.



Said, eyaletteki 44 yerleşim biriminde maymun ölümleriyle ilgili söylentiler yayılması üzerine çalışma başlatıldığı bilgisini paylaştı.



Kentsel çevrede bulaşıcı hastalıkla ilgili herhangi bir kayıt veya şüphe olmadığına değinen Said, hastalığın ilk ölümlerini doğrulayan test sonuçlarının, virüsün gerçek yayılımının Minas'ın doğusuna işaret ettiğini belirtti.



Said, eyalet yönetiminin sarıhumma ile mücadele için Ulusal Bütünleşik Sağlık Sistemine dün yaptığı yardım çağrısına herhangi bir yanıt gelmediğini sözlerine ekledi.



Baş ve kas ağrısı, bulantı, kusma, yüksek ateş, titreme ve yorgunlukla ortaya çıkan sarıhumma hastalığı, çabuk tedavi edilmezse bir hafta içinde ölüme neden olabilen akut ateşli enfeksiyon hastalığı diye tanımlanıyor. Sivrisineklerden insanlara geçebilen bu hastalık, virüsün ana taşıyıcısı maymunlarda yaygın olarak bulunuyor.



Dünya Sağlık Örgütüne göre sarıhumma Afrika kıtası ile Orta ve Güney Amerika'da sıklıkla görülüyor. Sarıhumma aşısının bir dozu hastalığa karşı sürekli bağışıklık ve ömür boyu koruma sağlamak için yeterli oluyor. Bir kent ya da bölge "risk alanı" kabul edilirse, o bölgeden geçen tüm sakinlerin ve turistlerin zamanında aşı yaptırması gerekiyor.