DEAŞ adına yapıldığı net

İstanbul Valisi Şahin, Ortaköy'deki terör saldırısını düzenleyen teröristin yakalanmasıyla ilgili, "Bunun DEAŞ adına yapıldığı net." dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün, saldırının gerçekleştirildiği günden itibaren faille ilgili çok ciddi bir çalışma yürüttüğünü belirten Şahin, Esenyurt'ta yapılan operasyonda menfur saldırının failinin yakalandığını ifade etti. Operasyon yapılırken yaklaşık 7 bin 200 saat kamera incelemesi yapıldığını anlatan Vali Şahin, operasyonda özel ekiplerle birlikte 2 bin polisin görev aldığını söyledi.



1983 Özbekistan doğumlu Abdülkadir Masharipov'un Afganistan'da eğitim aldığını ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist olduğunu dile getiren Vali Şahin, Masharipov'un suçunu kabul ettiğini, aynı zamanda yapılan incelemeyle parmak izinin de uyuştuğunu kaydetti.



'DEAŞ ADINA YAPILDIĞI NET'



Saldırının DEAŞ adına yapıldığının net olduğunun bilgisini paylaşan Şahin, terörist Masharipov'un Türkiye'ye Ocak 2016'da geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.



'OPERASYONDA 50 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI'



İstanbul Valisi Şahin, "Gerçekten polisimiz çok büyük emek sarf etti. Çok dikkatli bir çalışma yürüttü ve bu çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 50 şahıs gözaltına alındı. Bu arada 168 yabancı da yabancı terörist olma şüphesine binaen gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili mercilere teslim edildi. Teröristle birlikte 197 bin ABD doları ele geçirildi. 2 adet tabanca ve şarjörü ele geçirildi." diye konuştu.



Şahin, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:



"5 adresi dün takip ettiler ve öğleden sonra o 5 adrese yönelik operasyonları artırarak devam ettiler. Neticede o 5 adresten birinde ele geçirildi."



ÖNCE BAŞAKŞEHİR'DE EV KİRALADI



Teröristin, İstanbul'a geldiğinde ilk olarak Başakşehir'den bir ev kiraladığını anlatan Vali Şahin, Masharipov'un saldırı gününe son bir iki gün kala kendini gizlemek adına birkaç kez kaldığı evi değiştirdiğini, olay günü ise Zeytinburnu'ndan Ortaköy'e giderek eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.