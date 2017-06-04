Saldırının ardından 12 kişi gözaltına alındı

İngiliz polisi, Londra’da dün gece meydana gelen terör saldırısının ardından yapılan operasyonlarda 12 kişinin göz altına alındığını bildirdi.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’dan yapılan yazılı açıklamada, polisin bu sabah Londra’nın doğusundaki Barking semtinde bir dizi adrese operasyon düzenlediği ifade edildi.



Operasyonlarda dün gerçekleşen saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 12 kişinin göz altına alındığı belirtilen açıklamada, baskın yapılan adreslerde aramaların sürdüğü kaydedildi.



Açıklamada, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 saldırganın öldürüldüğü yinelenerek, saldırıda yaralanan 48 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.



Saldırıda, biri görev başında diğeri mesai dışında iki polis memurunun yaralandığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



Polis, saldırı anıyla ilgili görüntü veya fotoğrafa sahip kişilerin de bunları kendilerine ulaştırması çağrısı yaparken, saldırganların kimliğiyle ilgili bilgi veya iddiaların şu aşamada medyada dolaşıma sokulmamasını istedi.



SALDIRI



Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı’nda dün gece yerel saatle 22.00 civarında gerçekleşen saldırıda köprü üzerinde yayaları ezen bir minibüs, daha sonra köprünün güney ucundaki Borough Pazarı'na yönelmiş, burada araçtan inen 3 saldırgan çevredekileri bıçaklamıştı.



Saldırganların bomba düzeneğini andıran yelekler giydiği ancak bunların gerçek değil halkta panik yaratmaya dönük olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti. Saldırganlar, polisin açtığı ateşle öldürülmüştü.



Önceki hafta Manchester kentinde düzenlenen, 22 kişinin öldüğü intihar saldırısının ardından ülkede terör tehdit seviyesi en üst basamak olan "kritik"e çıkarılmıştı. Bir hafta süreyle bu basamakta tutulan tehdit seviyesi geçen hafta cumartesi günü eski düzeyi "ciddi"ye çekilmişti.



İngiliz güvenlik sistemi içinde “kritik” seviyesi muhtemel bir saldırıya ilişkin somut istihbarat ve göstergeler bulunduğunu, “ciddi” ise böyle bir istihbarat bulunmamakla birlikte her an bir saldırının gerçekleşebileceğini gösteriyor.