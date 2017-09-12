Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında bir terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında bir terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, üs bölgelerine silahlı saldırı amacıyla hareket halinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, teröristlere ait silah mevzisi, mağara ve sığınakların hava harekatıyla imha edildi.



Bir teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, iki kalaşnikof piyade tüfeği, bir biksi makineli tüfek, 200 biksi makineli tüfek fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman bulundu.



Bu arada Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen yol arama faaliyeti sırasında ise bir el yapımı patlayıcı imha edildi.



