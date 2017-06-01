Saldırı hazırlığındaki teröristler uçaklarla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak ve Diyarbakır kırsalına düzenlenen hava harekatlarıyla silah mevzisi, barınma alanı ile ilk belirlemelere göre iki terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Şırnak-İkiyakalar ve Diyarbakır-Lice'de devam eden operasyon kapsamında hava harekatı düzenlendi.



Savaş uçakları saldırı hazırlığındaki terörist gruba yönelik harekatla İkiyakalar'da bir mağara ve bir doçka silah mevzisi, Lice'de de barınma alanı ile ilk belirlemelere göre iki teröristi etkisiz hale getirdi.