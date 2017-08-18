Saldırı hazırlığındaki terörist tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan bir terörist tutuklandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan bir terörist tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve Nusaybin ilçesinde 11 Ağustos 2015'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen "Mahir" kod adlı Hafzullah D'nin kardeşi Fahrettin D'nin saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.



Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fahrettin D'yi Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturduğu evde gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada, çok sayıda av tüfeği fişeğinden kesilerek elde edilmiş bilye ve barut tozu, çok sayıda torpil patlayıcı, 2 ayrı noktada pet şişeler içerisinde hazırlanmış yaklaşık 15 kilogram çivi ve vidalar, yarım çuval gübre, değişik ebatlarda piller, izole ve elektrikçi bantları ele geçirildi.



Gözaltına alınan Fahrettin D. ve kendisine yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen Ercan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Mahkemeye sevk edilen Fahrettin D. tutuklandı, Ercan A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.