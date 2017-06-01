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01 Haziran 2017 12:01 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2017 12:32

Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında bulunan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi.

Bunun üzerine havalanan savaş uçakları, 6 teröristi etkisiz hale getirdi, bir Doçka uçaksavar mevzisini imha etti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetler hava harekatının ardından üslerine döndü.

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